Ślisko i niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami

Pogoda na jutro: noc i dzień pod znakiem opadów deszczu - 08-01-2020 W nocy w wielu regionach kraju wystąpią opady deszczu. Miejscami mogą zamarzać, powodując gołoledź. Ulice i chodniki mogą być śliskie. W czwartek również popada deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 9 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:

- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, myślenickim, wadowickim, suskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, wielickim, Kraków;

- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jarosławskim, jasielskim, kolbuszowskim, krośnieńskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, niżańskim, przemyskim, przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, sanockim, strzyżowskim, leskim, Krosno, Przemyśl, Rzeszów;

- lubelskim, w powiatach: chełmińskim, Chełm, krasnostawskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, tomaszowskim, biłgorajskim, janowskim;

- śląskim, w powiecie żywieckim.

Alarmy w województwach małopolskim i podkarpackim ważne będą do godz. 8 w czwartek, a w woj. lubelskim do godz. 10 w czwartek. W woj. śląskim ostrzeżenia będą obowiązywać do północy w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.