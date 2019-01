Ślisko, mroźno, a do tego sypnie śniegiem. Alerty przed groźną pogodą

Prognoza pogody na 16 dni: nad Polską starcie mrozu z odwilżą - 06-01-2019 Wynik tej próby sił będzie się często zmieniać. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Wtorek będzie pełen pogodowych utrudnień. Dotyczą one głównie regionów południowych Polski.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. W górach powyżej 600 metrów nad poziomem morza prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 centymetrów. Ostrzeżenia będzie ważne od godziny 3 do godz. 20 we wtorek.

Intensywne opady śniegu spodziewane są również w woj. śląskim w powiatach żywieckim, Bielsko-Biała, bielskim oraz cieszyńskim. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 15 do 20 centymetrów. Śniegu może dosypać także w woj. małopolskim w powiatach wadowickim, nowotarskim i suskim.

OPADY MARZNĄCE

IMGW ostrzega przed opadami marznącymi województwa:

- wielkopolskie, gdzie w powiatach gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, ostrowskim, krotoszyńskim, pleszewskim, jarocińskim, średzkim, wrzesińskim i kępińskim prognozuje się wystąpienie miejscowych słabych opadów marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem, które mogą spowodować gołoledź. Ostrzeżenie będzie ważne od północy do godz. 8 we wtorek;

- opolskie, gdzie w powiatach namysłowskim, kluczborskim, opolskim, Opole, brzeskim i nyskim prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź;

, gdzie we wszystkich powiatach prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. W niektórych powiatach podgórskich alerty będą ważne do godz. 3 we wtorek. W pozostałych regionach obowiązują do godz. 7 lub 9 we wtorek;

- śląskie, gdzie we wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatów zawierciańskiego, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, bieruńsko-lędzińskiego i pszczyńskiego mogą wystąpić marznące opady deszczu bądź śniegu.

SILNY MRÓZ

W województwie małopolskim w powiatach tarnowskim, nowosądeckim, Nowym Sączu, nowotarskim, tatrzańskim oraz gorlickim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy, która miejscami wyniesie od -20 st. C do -15 st. C. Wiatr osiągnie średnią prędkość sięgającą od 10 km/h do 15 km/h. Silny mróz spodziewany jest też w woj. podkarpackim w powiatach bieszczadzkim, leskim oraz sanockim.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń

WTOREK

W województwach podkarpackim, pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim powieje silniejszy, zachodni, północno-zachodni i północny wiatr. IMGW prognozuje, że jego średnia prędkość sięgnie od 25 do 45 kilometrów na godzinę. W porywach może rozpędzać się do 75 km/h.

Oblodzenia dadzą się we znaki mieszkańcom województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3 st. do 0 st. C, przy gruncie od -4 st. C do 0 st. C.

W województwach mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim lokalnie prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.



W dzień i w nocy w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane południowo-zachodnim wiatrem o średniej prędkości od 15 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h.

W województwach dolnośląskim i śląskim może intensywnie popadać. Prognozuje się tam wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 5 cm do 20 cm.

Prognoza zagrożeń na wtorek

ŚRODA

IMGW może w środę wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w woj. dolnośląskim. Opady będą o natężeniu umiarkowanym, przejściowo silnym i mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej w górach i obszarach podgórskich od 15 do 30 cm.

W województwie zachodniopomorskim powieje silny, północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.

Niebezpiecznie będzie również w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna sięgnie od -4 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.

Prognoza zagrożeń na środę

