Ślisko na drogach i chodnikach. Ostrzeżenia przed opadami marznącymi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi. Podobna sytuacja może utrzymywać się we wtorek.

W poniedziałek o poranku w pięciu województwach mogą występować słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, mogące powodować powstawanie gołoledzi.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty oraz prognozę zagrożeń - w kolejnych dniach niebezpieczne zjawiska mogą się utrzymywać.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

- świętokrzyskim, z wyłączeniem powiatów: koneckiego i włoszczowskiego;

- mazowieckim, z wyłączeniem powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęki, ostrowskiego, sokołowskiego, i łosickiego;

- lubelskim, na terenie całego województwa;

- podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzegu i mieleckim;

- małopolskim, w powiatach: dąbrowskim i proszowickim.

Alerty w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim będą obowiązywać do godziny 16 w poniedziałek. Natomiast w mazowieckim i lubelskim do godziny 8 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ślisko i niebezpiecznie w poniedziałek

Oprócz ostrzeżeń, synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń. Według niej w kolejnych godzinach w poniedziałek we wszystkich województwach z wyjątkiem lubuskiego i zachodniopomorskiego mogą zostać wydane ostrzeżenia przed marznącymi opadami.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim mogą dodatkowo zostać wydane alerty przed oblodzeniami.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Kontynuacja niebezpiecznej aury

We wtorek także może zrobić się groźnie. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim spodziewane jest wystąpienie oblodzeń na drogach i chodnikach.

Oprócz tego, w woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim istnieje ryzyko wystąpienia opadów marznących.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Jest to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.