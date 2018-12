Ślisko w sześciu województwach. Ostrzeżenia IMGW

Kolejna ofiara chłodu. "Ważne jest, żebyśmy nie pozostali obojętni" - 24-12-2018 Jedna osoba zmarła w niedzielę w wyniku wychłodzenia organizmu - poinformowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne

W poniedziałek w większości kraju może być ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia i prognozę zagrożeń przed oblodzeniami.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą sześciu województw.

W województwach mazowieckim (wyjąwszy powiaty sierpecki, żuromiński, mławski, ciechanowski, przasnyski, makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski) i lubelskim prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna może wynieść od -5 stopni Celsjusza do -2 st. C, a gruntu od -7 st. C do -4 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 11 we wtorek.

W województwie podkarpackim ostrzeżenia obowiązują we wszystkich powiatach, oprócz podgórskich. Prognozuje się, że nawierzchnia może zamarzać po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna powietrza będzie wahać się od -4 st. C, do -2 st. C, zaś gruntu od -6 st. C do -4 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 14 w poniedziałek do godz. 13 we wtorek.

W województwach świętokrzyskim, śląskim (za wyjątkiem powiatów cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała i żywieckiego) oraz małopolskim (z wyłączeniem powiatów wadowickiego, suskiego, myślenickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, gorlickiego, nowotarskiego i tatrzańskiego) prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna powietrza osiągnie od -4 st. C do -2 st. C, natomiast gruntu od -6 st. C do -4 st. C. Alerty będą obowiązywać od godz. 14 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń

Aura może okazać się niebezpieczna również w środę. W województwach dolnośląskim i opolskim możliwe są oblodzenia. Alerty prognozowane są na okres między godziną 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Orientacyjna prognoza zagrożeń na środę

Co to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Napływa zimne i wilgotne powietrze arktyczne znad Skandynawii - 24-12-2018 Polska znajduje się pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad Europy Wschodniej i związanego z nim frontu atmosferycznego postępującego z północy na południe. czytaj dalej

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według IMGW oznacza to, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."