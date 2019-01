Ślisko, wietrznie, śnieżnie. Sprawdź, czy pogoda będzie groźna w twoim regionie

Prognoza pogody na dziś: trochę słońca, trochę deszczu. Miejscami bardzo ciepło - 17-01-2019 W czwartek promieniom słonecznym uda się przedrzeć przez warstwę chmur, nie stanie się tak jednak w całej Polsce. W wielu regionach popada deszcz. Temperatura wzrośnie nawet do 8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W czwartek oraz w nocy z czwartku na piątek w województwiemogą wystąpić silny wiatr oraz zawieje i zamiecie śnieżne. Według orientacyjnej prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w strefie nadmorskiej od rana do wieczora może wystąpić silny wiatr z południowego zachodu o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę. W porywach może osiągnąć prędkość do 80 km/h. W drugiej połowie nocy miejscami wystąpią zawieje śnieżne spowodowane wiatrem z zachodu o średniej prędkości od 20 do 35 km/h, w porywach do 55 km/h. Nad morzem może powiać w porywach do 60 km/h. IMGW prognozuje, że miejscami pokrywa śnieżna przyrośnie o 10 centymetrów.

Ponadto w czwartek oraz w nocy z czwartku na piątek w województwie zachodniopomorskim mogą występować oblodzenia. Prognozuje się, że nad ranem w piątek wystąpi spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Przewidywana temperatura minimalna powietrza wyniesie od -2 st. C do zera stopni, przy gruncie od -3 do -1 st. C.

W tym samym czasie alerty przed oblodzeniami mogą zostać wydane również w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. W nocy z czwartku na piątek temperatura powietrza może spaść do wartości od -1 do 1 st. C, przy gruncie od -2 st. C do zera stopni.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Oblodzenia do sobotniego poranka

W piątek oraz w nocy z piątku na sobotę mogą obowiązywać ostrzeżenia przed oblodzeniami.

W woj. zachodniopomorskim temperatura może utrzymywać się poniżej zera stopni do godzin przedpołudniowych w piątek.

W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim prognozuje się spadek temperatury powietrza do poziomu od -6 do -3 st. C, przy gruncie od -7 do -4 st. C. Na Podlasiu przy gruncie może być jeszcze chłodniej, do -8 st. C.

Oblodzenie IMGW przewiduje również w województwach mazowieckim i lubelskim, gdzie temperatura powietrza wyniesie od -3 do -1 st. C, przy gruncie od -4 do -2 st. C.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co to ostrzeżenie pierwszego stopnia?

rzewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, alert meteorologiczny pierwszego stopnia oznacza, że "p

Zgodnie z definicją IMGW "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska."