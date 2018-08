Słońce, deszcz, możliwe burze. Miejscami tylko kilkanaście stopni

Ochłodzenie, które nadeszło w weekend, nie potrwa długo. W kolejnych dniach temperatura będzie komfortowa, przeważnie nieznacznie przekraczająca 20 stopni Celsjusza, jednak w czwartek może wzrosnąć do 28 stopni. Deszcz będzie padał jedynie miejscami, mogą też pojawić się burze.

Na ogół pogodny poniedziałek

W niedzielę w całym kraju będzie pochmurno. Może popadać deszcz w wysokości do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie możliwe są jednak przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

W całym kraju poniedziałek powinien być pogodny, choć na Nizinie Szczecińskiej synoptycy nie wykluczają niewielkich opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Może popadać

Wtorek zapowiada się na ogół pogodnie. Na Pomorzu i w centrum na niebie pojawi się więcej chmur, z których może popadać lub zagrzmieć. Podczas burz może spaść 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr rozpędzić się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Dużo słońca

Środa zapowiada się przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zmieniających się.

Trochę cieplej

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. Na zachodzie i w centrum możliwy jest przelotny deszcz i burze. Synoptycy prognozują, że podczas nich może spaść 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać prędkość 60-80 km/h. Temperatura wyniesie od 23 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmieniających się.