Słońce i mróz. Początek ferii napawa optymizmem

Piątek na ogół będzie pochmurny. Nieco rozpogodzeń pojawi się jedynie we wschodniej części Polski. Na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku nastąpi stopniowy zanik opadów. Temperatura wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pierwsza tura ferii rozpoczyna się już w poniedziałek (Shutterstock, TVN Meteo)

Pogodny i mroźny weekend

W sobotę przeważnie będzie pogodnie. Termometry wskażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h, wschodni.

Niedziela zapowiada się wręcz słonecznie. Temperatura osiągnie od -4 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda w sobotę i niedzielę

Wietrzny początek nowego tygodnia

Pierwszy poniedziałek ferii również będzie słoneczny. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Nizinie szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z południa.

We wtorek na zachodzie słabo popada śnieg. W pozostałych regionach na ogół będzie pogodnie. Termometry pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h, z południa.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

Pogoda w poniedziałek i wtorek

Ferie zimowe potrwają łącznie do 25 lutego:

- od 13 do 28 stycznia wypoczywać będą uczniowie z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego;

- od 20 stycznia do 4 lutego wolne będą mieć uczniowie z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego;

- między 27 stycznia a 11 lutego od szkoły odpoczną ci z pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego;

- ostatni ferie rozpoczną uczniowie z lubuskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Potrwają od 10 do 25 lutego.