Słońce i uderzenie ciepła coraz bliżej

Na wschodzie lód może skuć drogi. Wydano ostrzeżenia - 02-04-2018 Na wschodzie kraju warunki drogowe mogą być tej nocy niebezpieczne. Chwyci mróz, który sprawi, że nawierzchnia będzie śliska. To kolejne utrudnienie pogodowe, z którym musimy się zmagać w ostatnim czasie. W nocy z niedzieli na poniedziałek silnie wiało. czytaj dalej

Wtorek zapowiada się pochmurnie. Na północnym zachodzie, północy i w centrum kraju na niebie pojawi się zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami prognozowane są opady deszczu do 1-5 l/mkw., które będą przemieszczać się na wschód. W pozostałych regionach Polski będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C. miejscami na południu Polski. Powieje południowy umiarkowany wiatr, okresami dość silny, osiągający w porywach do 50-60 km/h.Czeka nas pogodna i bardzo ciepła środa. Tylko na północnym zachodzie niebo spowiją chmury i możliwe są opady deszczu do 2 l/mkw. W ciągu dnia termometry wskażą od 15 st. C na Wybrzeżu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Napłynie południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, ale okresami jego porywy mogą być dość silne.

Wideo Opady prognozowane od wtorku do soboty

Na termometrach znów 20 st. C

Prognoza pogody na dziś: lany poniedziałek mokry i wietrzny - 02-04-2018 W świąteczny poniedziałek niemal w całej Polsce w pierwszej połowie dnia upłynie pod znakiem słabych opadów śniegu. Będzie się to jednak zmieniać i w drugiej połowie dnia są szanse na przejaśnienia. czytaj dalej

W czwartek na zachodzie i południu będzie pochmurno. Okresami popada deszcz rzędu od 5 do 15 l/mkw. W pozostałych regionach Polski będzie dość pogodnie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 14 st. C na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C w centrum kraju i na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.Piątek będzie pochmurny, szczególnie dla mieszkańców południowego wschodu Polski. Tam też pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Aura będzie przyjemna dla pozostałych mieszkańców Polski. W ciągu dnia termometry maksymalnie wskażą od 11 st. C na północy, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Napłynie północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.Pierwszy dzień weekendu będzie bardzo pogodny. Jedynie na południowym wschodzie kraju niebo spowiją chmury. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 14 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany.