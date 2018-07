Gwałtowne oblicze lata. Czekają nas burze z gradem, deszcz i silny wiatr - 04-07-2018 W najbliższym tygodniu aura będzie niespokojna. Czekają nas opady deszczu, a także burze z gradem. Niewykluczone są też silne porywy wiatru. czytaj dalej

Weekend ze zmienną pogodą

W piątek w województwach południowych oraz częściowo na Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelskiej wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Towarzyszyć im będzie deszcz do 5-15 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru osiągające prędkość ponad 70 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 stopni w Małopolsce. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy z północnego zachodu.

Początek weekendu okaże się deszczowy na wschodzie. Mieszkańcy pozostałych regionów Polski będą cieszyć się słońcem. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu.

Niedziela będzie pogodna jedynie na północy. Poza tym spodziewamy się przelotnego deszczu i burz. Wraz z nimi pojawią się opady do 20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru dochodzące do 80 kilometrów na godzinę. Termometry maksymalnie pokażą od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

Prognoza pogody na weekend

Wideo Temperatura w ciągu pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodny początek tygodnia

Wtorek z deszczem

W poniedziałek przelotny deszcz i burze pojawią się na zachodzie. Wtedy też może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje północnego zachodu i północy.

Synoptycy na wtorek prognozują przelotny deszcz i burze na terenie całego kraju. Spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 25 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek