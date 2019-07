Słupki termometrów na razie nie podskoczą. Może przelotnie popadać

W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem niżu Nasir znad północnej Rosji i związanego z nim frontu atmosferycznego, kształtującego pogodę na północy kraju. Nadal napływać będzie chłodne powietrze polarno-morskie z północnego zachodu.

W czwartek na północy mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr zachodni, w porywach osiągający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Deszczowy początek weekendu

Piątek przyniesie w całym kraju przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje wiatr umiarkowany, wiejący w porywach do 50 km/h.

W sobotę przelotnie popada na Pomorzu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany zachodni wiatr, w porywach może się rozpędzić do 50 km/h.

Niedziela na północy i wschodzie może okazać się przelotnie deszczowa. W innych regionach będzie pogodnie. W najcieplejszych chwilach dnia będzie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st.C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Nowy tydzień, pogoda taka sama

Na poniedziałek w północnych regionach Polski prognozuje się przelotne opady deszczu, natomiast pozostała część kraju będzie pogodna. Temperatura sięgnie maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek