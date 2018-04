Słychać grzmoty. Sprawdź, gdzie jest burza

Pogoda na 16 dni: przed nami upalne i bardzo ciepłe chwile - 29-04-2018 Na południu kraju przez moment może być aż 30 stopni. czytaj dalej

Gdzie grzmi?

W ciepłym, zwrotnikowym powietrzu, które dotarło nad Polskę, tworzą się komórki burzowe. Według prognoz, najkorzystniejsze warunki do rozwoju chmur cumulonimbus pojawią się późnym popołudniem, choć pierwsze burze pojawiły się już wczesnym rankiem.

Burze występują w miejscowościach:

-Wyszków;

-Serock;

-Sochaczew;

-Łomianki;

-Wołomin;

-Błonie;

-Legionowo;

-Piotrków;

-Bełchatów;

-Zelów;

-Łaskarzew;

-Kozienice;

-Bodzentyn;

-Kielce;

-Jędrzejów;

-Sędziszów.

Synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski informuje, że burze przynoszą opady o wysokości od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające ponad 80 kilometrów na godzinę. Burze poruszają się na północny zachód z prędkością ok 30 km/h. Wcześniej w burzach padało do 15 l/mkw. i wiało do 65 km/h.

Blids.de: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.