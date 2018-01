Nadal słabo widać. Mgły lokalnie bardzo uciążliwe - 02-01-2018 Do godziny 12 w wielu regionach utrzymają się mgły, które utrudnią jazdę. Miejscami widzialność jest ograniczona na sto metrów. Pojawią się również słabe opady deszczu. czytaj dalej

Jakość powietrza pogarsza się z godziny na godzinę w południowej Polsce.

Najciężej oddycha się w województwie śląskim i małopolskim. O godzinie 9 największe stężenie pyłu PM10 w powietrzu zanotowano w Tychach - 206,78 µg/m3. Tam też jakość powietrza oceniana jest na fatalną. Niewiele lepiej jest w Częstochowie - 106 µg/m3 i Zabrzu, gdzie wskaźnik pokazuje 100,47 µg/m3. Duże zanieczyszczenia pojawiły się w Krakowie, gdzie wartości wahają się od 86,39 µg/m3 do 116 µg/m3.



Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5 to najwyższe wartości pojawiły się w województwie: mazowieckim - 65,4 µg/m3 - niezdrowa, śląskim (Gliwice - 60,45 µg/m3, Tychy - 71,23 µg/m3) i małopolskim (Kraków - od 65,53 µg/m3 do 86,39 µg/m3).



Władze Krakowa wprowadziły darmową komunikację dla kierowców, który będą mieli przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. Tu znajdziesz więcej informacji

Stężenie pyłu PM10 o godz. 9.00 (TVN Meteo za GIOŚ)

Dopuszczalne normy

Jak się chronić?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Aby jakość powietrza była uznana za dobrą, stężenie pyłu PM2,5 nie może przekraczać 36 µg/m3.

Przebywanie na dworze podczas dni ze złą jakością powietrza jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim nasze drogi oddechowe. Szczególnie narażone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko jest to możliwe zaleca się im, żeby nie wychodzili z domu. Zdrowi dorośli powinni zaś powstrzymywać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.