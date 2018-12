Gołoledź, gęsta mgła. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń pogodowych - 17-12-2018 Najbliższa noc i kolejne dni przyniosą zagrożenia pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi i gęstą mgłą. Pojawiły się alerty pierwszego stopnia. czytaj dalej

Miejscami śnieg z deszczem

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu znad Rosji, w zimnej masie powietrze arktycznego. We wtorek nad zachodnią część kraju wkroczy słabo aktywny front atmosferyczny związany z niżem znad Północnego Atlantyku.

We wtorek na zachodzie i południowym zachodzie kraju na niebie pojawi się dużo chmur. Spadnie też od 1 do 2 centymetrów śniegu oraz około 3 litrów śniegu z deszczem na metr kwadratowy. W pozostałych regionach kraju również będzie pochmurno, ale wystąpią większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach

Pochmurno

Najnowsza prognoza pogody na Boże Narodzenie. I deszcz, i zamiecie śnieżne - 17-12-2018 W okresie świątecznym aura będzie zmieniać się jak w kalejdoskopie. Wigilia upłynie pod znakiem odwilży oraz deszczu w całym kraju. Z kolei 26 grudnia w wielu regionach spodziewamy się zamieci śnieżnych. Zobacz najnowszą prognozę tvnmeteo.pl na nadchodzące święta. czytaj dalej

Znowu śnieg

W środę niebo zasnują chmury, pojawią się jednak przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który na zachodzie i północy Polski może okresami okazać się dość silny.

W czwartek będzie pochmurno. Na zachodzie kraju spadnie od 1 do 2 cm śniegu oraz deszcz ze śniegiem rzędu 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Opady deszczu w najbliższych dniach

Nieco cieplej, ale wietrzniej

Bezpieczna jazda zimą. Zdjąć nogę z gazu i nie panikować - 16-12-2018 Zima to bez wątpienia najtrudniejsza pora roku dla kierowców. Drogi są śliskie i nietrudno o wpadnięcie w poślizg. O tym, jak radzić sobie za kierownicą na oblodzonej lub zaśnieżonej nawierzchni, opowiada kierowca rajdowy Marcin Malinowski. czytaj dalej

Deszczowa sobota

Piątek również zapowiada się na pochmurny. Okresami może popadać śnieg, maksymalnie do 5 centymetrów na Podkarpaciu i 1 cm w pozostałych regionach kraju. Na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 2 l/mkw. Termometry pokażą od -4 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr, który na zachodzie kraju może okresami przybierać na sile.

Weekend rozpoczniemy dużym zachmurzeniem i przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu. W sobotę spadnie od 5 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Tylko na północnym wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. W porywach wiatr rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę