Śnieg, gołoledź i wiatr. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW

Pogoda na jutro: miejscami mróz w najcieplejszym momencie dnia - 22-11-2019 Nocą w południowo-wschodniej Polsce będą występowały opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Za dnia temperatura w niektórych regionach wyniesie poniżej zera. Może silnie wiać. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla województw:

- lubelskiego, w powiatach: łukowskim, bialskim, Biała-Podlaska, radzyńskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim, łęczyńskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, janowskim, biłgorajskim i tomaszowskim, gdzie ważne będą ważne od godziny 3 do godz. 18 w sobotę;

- podkarpackiego w powiatach: niżańskim, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, leskim i bieszczadzkim, gdzie ważne będą od północy do godziny 10 w sobotę.

Prognozowane marznące opady deszczu i mżawki mogą powodować gołoledź. Istnieje prawdopodobieństwo, że miejscami mogą przechodzić w opady śniegu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwie dolnośląskim w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim. Prognozowany jest tam południowy wiatr o średniej prędkości od 25 do 45 kilometrów na godzinę. W porywach jego prędkość lokalnie wzrośnie do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne od północy w sobotę do północy w niedzielę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

IMGW wydał też prognozę zagrożeń na sobotę. Wynika z niej, że oprócz silnego wiatru na Dolnym Śląsku, w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim mogą występować opady śniegu, śniegu z deszczem, mżawki i marznących opadów powodujących gołoledź. Prognoza zagrożeń w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim obejmuje okres od sobotniego popołudnia do godzin nocnych z soboty na niedzielę, a województwie lubelskim okres od godzin porannych w sobotę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja mówi, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.