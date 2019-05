Śnieg i intensywne opady deszczu. Żółte alerty IMGW

Dominować będzie termiczne odczucie chłodu - 04-05-2019 Polska jest pod wpływem niżu znad południowej Szwecji. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- opadami śniegu w województwie dolnośląskim. Alerty obowiązują w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim i ważne będą od godziny 18 w sobotę do godz. 3 w niedzielę. W górach powyżej 600 metrów n.p.m. prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 centymetrów;

- intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim w powiecie tatrzańskim, gdzie mogą wystąpić opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 7 do 17 cm. Alert obowiązywać będzie od godziny 6 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek;

- intensywnymi opadami deszczu w województwach małopolskim (we wszystkich powiatach poza: tatrzańskim, dąbrowskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim) i podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim). Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, o sumie od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia ważne będą od północy w sobotę do godz. 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Przymrozki w niedzielę

W niedzielę mogą wystąpić przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać województwa:

- warmińsko-mazurskie - gdzie prognozowany jest spadek temperatury do -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -5 st. C;

- zachodniopomorskie - gdzie prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- dolnośląskie - gdzie temperatura może spaść do 1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- lubuskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie - prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C.

Alerty pojawią się między godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Zimno w poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed przymrozkami również w poniedziałek. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- zachodniopomorskim - gdzie lokalnie prognozuje się spadki temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- dolnośląskim - gdzie w Sudetach prognozuje się spadek temperatury do 1 st. C, a przy gruncie do -1 st. C;

- warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim - prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie nawet do -3 st. C.

Alerty zostaną wydane między godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji, prognozy zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.