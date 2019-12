Śnieg już nie tylko w górach, a poza tym chwyci lekki mróz. Prognoza pogody na pięć dni

IMGW alarmuje przed ulewami i oblodzeniem - 24-12-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Niebezpieczne będzie też oblodzenie. czytaj dalej

Pogoda na Boże Narodzenie

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z układami niżowymi znad wschodniej i środkowej Europy. Z północnego zachodu napływa umiarkowanie chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

W środę, czyli w Boże Narodzenie, będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie i południu kraju okresami wystąpią opady deszczu od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy, a na obszarach podgórskich i górskich - śniegu z deszczem oraz śniegu. Spadnie go do pięciu centymetrów. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Górnym Śląsku i w Małopolsce, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na drugi dzień Świąt

W czwartek będzie pochmurno. Na krańcach zachodnich obędzie się bez opadów, a poza tym okresami popada deszcz ze śniegiem do pięciu litrów na metr kwadratowy. W górach pojawią się opady śniegu do pięciu centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na południowym wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Pochmurno z przejaśnieniami zapowiada się piątek. Mieszkańców zachodu znów czeka dzień bez opadów, a poza tym okresami wystąpią opady śniegu o wysokości 1-3 cm. Będzie od 1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na zachodzie. Wiatr, wiejący z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Weekend z lokalnym mrozem

Na sobotę zapowiadane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju dzień upłynie bez opadów, na pozostałym obszarze kraju okresami popada śnieg. Spodziewamy się go w wysokości 1-3 cm. Miejscami chwyci lekki mróz. Termometry wskażą od -1 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 50-60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na południu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, nadciągający z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany.