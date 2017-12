W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy od 2 do 10 stopni Celsjusza. Choć - jak na zimę - będzie ciepło, powieje też dość silny wiatr. Nie zabraknie deszczu, śniegu możemy spodziewać się dopiero w piątek.

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami i - przeważnie - przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h. Na Wybrzeżu odnotujemy porywy do 80 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie nawet 1003 hPa.

Wtorek i środa: dość silny wiatr. W Tatrach halny

We wtorek na Pomorzu spadną przelotne opady deszczu. Słupki termometrów wskażą od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz do 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, o prędkości do 70 km/h.

Środa upłynie z pochmurną pogodą, choć zdarzą się też przejaśnienia. Na Pomorzu należy spodziewać się opadów deszczu. Termometry wskażą co najwyżej od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz do 8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południa. Tatry nawiedzi wiatr halny.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wideo Sprawdź prędkość wiatru (źródło: Ventusky)

Czwartek i piątek: nieco się ochłodzi

W czwartek spadnie deszcz, a maksymalna wartość temperatury wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, z powieje południa. W Tatry może wystąpić halny.

Piątek spędzimy z opadami deszczu, deszczem ze śniegiem oraz śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu.

Pogoda na środę i czwartek