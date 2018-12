Ciepłe pożegnanie z grudniem. "Wkrótce będzie silna odwilż" - 25-12-2018 Mieszkańcy wschodnich i północno-wschodnich regionów Polski mogą się cieszyć z białych świąt - miejscami spadło prawie 20 centymetrów śniegu. Jednak od zachodu nadciąga odwilż. W najbliższych dniach temperatura może wzrosnąć do 8 stopni Celsjusza. O aktualnej sytuacji pogodowej opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Deszczowo w całym kraju

W drugi dzień świąt w całym kraju nie mamy co liczyć na przejaśnienia. Spodziewane są opady przelotnego deszczu. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami osiągający prędkość w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

W czwartek w całym kraju popada deszcz. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr.

Pojawią się przejaśnienia

W piątek tylko mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli liczyć na słońce. W pozostałych regionach czeka nas dużo chmur i opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com)

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Pochmurny i mokry weekend

Sobotnia pogoda będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, wiejący z zachodu.

W niedzielę aura także będzie deszczowa, choć miejscami mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni.

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)