Zima na razie nie odpuści. Przed nami wir niżowy i śnieżyce - 16-01-2018 Pogodę w Polsce w najbliższych dniach kształtować będą aktywne układy niżowe rozciągające się od Atlantyku po Morze Czarne. Przyniosą śnieżyce, silny wiatr, a miejscami nawet burze. czytaj dalej

Noc z wtorku na środę była śnieżna. To, ile przyniosła opadów, pokazują Wasze zdjęcia i filmy, ale także dane. W środę o godz. 7 w Toruniu leżało 13 cm śniegu, w Grudziądzu 11, a w Chojnicach i Kościerzynie - 10 cm. W Mławie leżało 9 cm, w Kielcach - 7 cm, a w Warszawie - 5 cm.

Takie opady nie są jednak dobrą wiadomością dla kierowców. W Warszawie o trzeciej w nocy z wtorku na środę posypywarki znów wyjechały, by odśnieżyć 1450 km stołecznych ulic.



Sypało również w Białymstoku. Od czasu do czasu pługopiaskarki posypywały nie tylko ulice, ale także chodniki.

Miejscami tworzy się błoto pośniegowe, które utrudnia jazdę - trudna sytuacja dotyczy województw łódzkiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Tu pada śnieg

O godzinie 12 wciąż sypało na północnym wschodzie Polski - najintensywniej w Mławie, Ostrołęce i w Siedlcach. Śnieżyło też miejscami na Pomorzu - w Łebie i Chojnicach.

Od zachodu nadchodzi kolejna strefa opadów śniegu. Dotarła nad południowo-zachodnie krańce kraju - do Zgorzelca, Jeleniej Góry oraz Kłodzka.

Na północnym wschodzie kraju świeżego śniegu dosypie do 3-6 centymetrów. Na pozostałym obszarze opady śniegu wyniosą 1-3 cm. Możliwe są też przejaśnienia.

🔴 Między Mławą a Płockiem przebiega teraz granica między rosyjską zimą i atlantycką odwilżą. W Mławie jest -5°C, a w Płocku +1°C. Miasta dzieli tylko 90 km i różni teraz aż 6 stopni #pogoda pic.twitter.com/CeThxiNsdE — Tomasz Wasilewski (@WasilewskiTomek) 17 stycznia 2018

Opóźnienia lotów i wypadki

Opady śniegu, które pojawiły się we wtorek, przyniosły szereg utrudnień. Notowano poważne opóźnienia na gdańskim lotnisku im. Lecha Wałęsy.

Do serii wypadków drogowych doszło po opadach śniegu we wtorek w samym Poznaniu i na drogach w regionie. Łącznie w Wielkopolsce od godzin porannych we wtorek policja odnotowała 78 kolizji i 19 wypadków, w których rannych zostało co najmniej kilkanaście osób. Do wypadków doszło m.in. na poznańskich ulicach: św. Wawrzyńca, Naramowickiej, a także na DK 15 z Wrześni do Gniezna. Trudna sytuacja była także na głównych tranzytach Wielkopolski oraz na niektórych odcinkach autostrady A2. W miastach tworzyły się ogromne korki - w stolicy regionu zakorkowana była m.in. północna część miasta.

