Do końca tygodnia synoptycy spodziewają się opadów śniegu, miejscami przelotnych. Nowy tydzień przyniesie na ogół pogodną aurę w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż trzy stopnie Celsjusza, na północnym wschodzie utrzyma się lekki mróz.

Oblodzenia w dziewięciu województwach. IMGW ostrzega - 13-12-2018 W najbliższych godzinach warunki atmosferyczne będą sprzyjać powstawaniu oblodzeń. Ślisko może być na południu, południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Obowiązują ostrzeżenia i orientacyjna prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Przeważnie przelotne opady śniegu

Piątek przyniesie przelotne opady śniegu w większości kraju. Tylko w regionach zachodnich będzie dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Na zachodzie Polski również sobota będzie dość pogodna. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Maksymalnie jeden stopień

W większości kraju wystąpią opady śniegu. Tylko regiony zachodnie pozostaną pogodne. Termometry wskażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami śnieg

Pierwszy dzień nowego tygodnia przyniesie pogodną aurę w większości Polski. W regionach wschodnich synoptycy prognozują przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Pogodny wtorek

We wtorek aura będzie pogodna w całym kraju. Termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek