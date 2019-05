Śnieżny poranek w środku maja. Relacje internautów

WIĘCEJ RELACJI REPORTERÓW 24 - W SERWISIE KONTAKT 24>>>

Zima nie odpuszcza niektórym regionom Polski, choć od marca trwa kalendarzowa i astronomiczna wiosna. We wtorkowy poranek mieszkańcy wielu miejscowości na południu kraju zobaczyli za oknami śnieg.

"Zimowe zdjęcia"

Z Zakopanego, Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju, Starego Sącza, Czarnego Dunajca i innych miejscowości Reporterzy 24 przesyłają "zimowe" zdjęcia i filmy. Widać na nich pokryte śniegiem domy, meble ogrodowe, samochody i ulice.

~Justyna Zima w maju







~WiolkaJot Powrót zimy

~Ewa Bukowina Tatrzańska 14 maja "Bukowina Tatrzańska (Małopolskie)" poczytaj

~WiolkaJot To był maj...

Kilka centymetrów śniegu

Biały poranek na Podhalu zarejestrowała też kamera TVN24. Reporter pokazywał kilkucentymetrową warstwę śniegu na przydrożnych słupkach w miejscowości Ząb niedaleko Zakopanego, najwyżej położonej wiosce w Polsce.

Temperatura we wtorek rano wynosiła tam około 1 stopnia Celsjusza, a śniegu cały czas przybywało.

Wideo Śnieg zawitał na Podhale

Prognoza pogody na dziś: prawie wszędzie deszcz - 14-05-2019 Jedynie na zachodzie kraju nie spadnie we wtorek deszcz. W pozostałych rejonach Polski zapowiadane są opady. czytaj dalej

Mgliste Tatry

Tatry osnuła we wtorek gęsta mgła, przez którą góry są praktycznie niewidoczne. Temperatura na Kasprowym Wierchu wynosiła rano -2 st. C. Z powodu intensywnych opadów śniegu w Tatrach obowiązuje zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia.

Ogrodnicy i zimna Zośka

Według synoptyków opady śniegu w Zakopanem mają występować z przerwami i ustaną we wtorek po południu. Temperatura oscylująca w okolicach zera stopni Celsjusza utrzyma się tam do środy.

Niskie temperatury w okolicach połowy maja, czyli w "dni trzech ogrodników" (12-14 maja) i w "zimną Zośkę" (15 maja) są dość naturalne - podkreślają synoptycy. Występujące obecnie opady śniegu są jednak wyjątkowo intensywne jak na tę porę. Drogi pokryte są błotem poślizgowym, które może w znacznym stopniu utrudniać jazdę samochodem.

Tatrzański Park Narodowy informuje na swojej stronie internetowej, że warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są typowo zimowe. Na szlakach zalega warstwa świeżego śniegu, a w partiach szczytowych jest go ponad metr. W górach panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Opady śniegu i niski pułap chmur ograniczają widzialność i znacząco utrudniają orientację w terenie.