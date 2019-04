Sobota bardzo ciepła. Kolejne dni przyniosą ochłodzenie

Trąby powietrzne, gradobicia, Dolny Śląsk pod wodą. Zatrważająca prognoza dla Polski - 05-04-2019 Zmieniamy planetę w sposób nieprawdopodobny - mówiła w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Katarzyna Karpa-Świderek z WWF. Jeżeli nie przestaniemy, Polska i jej krajobraz zmienią się diametralnie. Pokazuje to raport "2050 Polska dla Pokoleń". czytaj dalej

W sobotę na południu i południowym zachodzie może popadać słaby deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na wschodzie oraz w centrum kraju możliwe są niewielkie opady deszczu. W pozostałych regionach można liczyć na słońce. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr.

Pogodny początek tygodnia

Poniedziałek zapowiada się pogodnie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Maksymalnie 16 stopni

We wtorek na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

W środę w całym kraju możemy liczyć na słońce. Temperatura osiągnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiejący z południowego wschodu wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę