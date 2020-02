Sobota jak cisza przed burzą. Potem wrócą silne porywy i lutowe "tropiki"

Uważajcie na siebie. Alarmy IMGW na wschodzie kraju - 14-02-2020 Nadchodzące godziny w części regionów Polski przyniosą niebezpieczne oblodzenia. Alarmy pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z prognozy zagrożeń wynika, że w kolejnych dniach mogą pojawić się silne porywy wiatru. czytaj dalej

Pogoda na pięć dni

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wiatr z południowego zachodu. W strefie brzegowej powieje z prędkością dochodzącą do 60 kilometrów na godzinę.

Niedziela zapowiada się deszczowo na Nizinie Szczecińskiej, będą to jednak opady przelotne. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Wiać będzie z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 90 km/h.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Deszcz, a na termometrach nawet 13 stopni

W poniedziałek czeka nas deszcz w całym kraju, ale jest szansa na niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy południowo-zachodni wiatr. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 70 km/h.

We wtorek tylko na południu będzie pogodnie. W pozostałych regionach możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek i środę

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Odrobinę chłodniej

Na środę prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Deszcz popada jedynie na zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.