Prognoza pogody na dziś: zmokniemy, ale nie zmarzniemy - 26-05-2018 W sobotę nie zapomnijmy zabrać z domu parasoli. Okresami popada deszcz, a suma opadów może dojść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie też ciepło - miejscami na termometrach zobaczymy 28 stopni. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Pogoda do poniedziałku rano może być gwałtowna - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są burze, miejscami z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne i prognozę ostrzeżeń.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W subregionach olsztyńskim oraz elbląsko-braniewskim podczas burz wystąpią opady deszczu rzędu 15-25 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr powieje z prędkością w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami może też spaść grad.

Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godziny 8 rano do 22.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Na obszarze województwa prognozowane są burze, lokalnie z gradem. Podczas nich spadnie do 20-30 l/mkw. deszczu, a wiatr powieje w porywach do 80 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godziny 15 do 22.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Przewidywane są tutaj burze z opadami deszczu rzędu do 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr powieje w porywach z prędkością do 80 km/h. Może spaść też grad.

Alert obowiązuje w sobotę od godziny 12 do północy.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W tym regionie prognozowane jest wystąpienie burz z opadami deszczu do 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godziny 16 do północy.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Przewiduje się wystąpienie burz z gradem i towarzyszącymi im opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw., a lokalnie do 30 l/mkw. Powieje też wiatr o prędkości w porywach do 65 km/h.

Alert obowiązuje w sobotę od godziny 16 do północy.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Na tym obszarze spodziewane są burze z gradem. W trakcie nich wystąpią opady deszczu o natężeniu do 15-25 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. Prędkość wiatru w porywach dojdzie do 65 km/h.

Alert obowiązuje w sobotę od godziny 14 do 23.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się burze z gradem i opadami deszczu do 15-25 l/mkw. Lokalnie może spaść do 30 l/mkw. Wiatr osiągnie prędkość w porywach do 65 km/h.

Alert obowiązuje w sobotę od godziny 14 do 23.

Sobota i noc z soboty na niedzielę

Ostrzeżeń może być jednak jeszcze więcej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o prognozowanych ostrzeżeniach przed burzą z gradem, które mogą pojawić się od godziny 7.30 w sobotę do 7.30 w niedzielę.

Spodziewane alerty dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Prognozowane burze przyniosą opady od 5 do 20 l/mkw., a w południowych województwach do 30 l/mkw, oraz wiatr, który w w porywach osiągnie do 80 km/h. Mocniej powieje na północy.

Niedziela i noc z niedzieli na poniedziałek

Od godziny 7.30 w niedzielę do 7.30 w poniedziałek prognozuje się wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia w trzech województwach.

Prognozowane ostrzeżenia w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim dotyczą burz z gradem. Przewiduje się, że przyniosą opady od 10 do 15 l/mkw., miejscami do 25 l/mkw. oraz wiatr do 70 km/h.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ciepło, cieplej, upalnie. A do tego burze, deszcz i grad - 24-05-2018 Polska jest i w kolejnych dniach pozostanie pod wpływem umiarkowanie ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprowadza burze i opady deszczu. Następny tydzień przyniesie miejscami upały - na termometrach będzie można zobaczyć nawet 31 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa na podstawie jego wiedzy i dostępne dane prognostyczne, których źródłem jest numeryczny model prognozowania pogody. Synoptyk, posiadając informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska, opracowuje prognozę zagrożeń.