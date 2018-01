Sobotni poranek z mgłą. Za to oblodzenia i silny wiatr dopiero przed nami

Prognoza pogody na dziś: do siedmiu stopni, ale deszczowo - 27-01-2018 W większości regionów należy dziś spodziewać się deszczu, a na Suwalszczyźnie - deszczu ze śniegiem. Co więcej, na Wybrzeżu zapanuje wietrzna pogoda. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Na północy obowiązuje ostrzeżenie przed marznącymi opadami, jednak większość ostrzeżeń prognozowanych jest dopiero na niedzielę i poniedziałek.

Artur Chrzanowski, synoptyk TVN Meteo, po godzinie 6 poinformował, że w związku z mgłą widzialność została ograniczona do:

- 400 metrów w Toruniu, Poznaniu i Kaliszu;

- 500 metrów w Elblągu, Bydgoszczy;

- 600 metrów w Olsztynie i Kętrzynie;

- 800 metrów w Łodzi;

- 900 metrów w Gorzowie Wielkopolskim.

Województwo podlaskie

O godzinie 4 rano w sobotę na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Suwałkach odnotowano marznące opady deszczu. Aż do godziny 8.30 opady marznące deszczu lub mżawki mogą wciąż się lokalnie pojawiać - zwłaszcza w północnej połowie województwa, później wystąpi wzrost temperatury powyżej 0 stopni Celsjusza.. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 8.30 rano.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza ostrzeżeń na kolejne dni

Połowa Polski przykryta smogiem. Są miejsca, gdzie jest fatalnie - 27-01-2018 W sobotę jakość powietrza nadal nie zachwyca. Mieszkańcy wschodniej i południowej części kraju borykają się ze smogiem. Są miejsca, gdzie jest fatalnie. czytaj dalej

W województwie zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenie miałoby obowiązywać od godziny 7.30 w sobotę do godziny 7.30 w niedzielę.

W województwach świętokrzyskim, śląskim i małopolskim pojawi się oblodzenie.

W województwie świętokrzyskim w nocy z soboty na niedzielę prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C.

W województwie śląskim w nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na sobotę i niedzielę (IMGW)

Dron, który "wącha" kominy. Walka ze smogiem trwa - 27-01-2018 Problemem jest nie tyle walka z węglem, co ze skutkami jego spalania. Politycy planują, jak działać długoterminowo, w międzyczasie smog dusi i zabija, a my niewiele sobie z tej wiedzy robimy. Palimy czymkolwiek i w czym popadnie. Na szczęście jest coraz więcej sposobów, aby sprawdzić, co przeminęło z wiatrem. Zobacz materiał programu "Polska i Świat". czytaj dalej w nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C.

Na niedzielę i poniedziałek wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu.

Na obszarze województwa pomorskiego prognozuje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę i poniedziałek (IMGW)

W poniedziałek i wtorek również powieje silny wiatr.

W woj. zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu.

W woj. pomorskim od godzin południowych do rana prognozuje się wystąpienie silnego południowo-zachodniego i zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, nad morzem od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 85 km/h.

W woj. kujawsko-pomorskim prognozuje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek i wtorek (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.