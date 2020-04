Spadł śnieg. Uwieczniacie powrót zimy

Pogoda na dziś: lokalnie możliwe opady, nawet śniegu - 14-04-2020 Zapowiada się na ogół pogodny wtorek. Miejscami mogą pojawić się opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Dziś kraj znalazł się w arktycznej masie powietrza. Praktycznie w każdym regionie kraju, oprócz Pomorza, teraz występują i występować będą przelotne opady deszczu. Po godzinie 11 miejscami padał też mokry śnieg - w Sulejowie i w Wieluniu. Na południu, od Przedgórza Sudeckiego, przez Beskid Żywiecki, po Tatry i Beskid Sądecki pada przelotny śnieg. Natężenie opadów jest słabe i umiarkowane, za to mocno wieje. Porywy dochodzą do 55 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 80-100 km/h.

Wcześniej też sypało

Po godzinie 9 opady śniegu występowały w Łodzi, na Przedgórzu Sudeckim, w Kotlinie Kłodzkiej, na Podhalu i w Tatrach. Z miejsc, w których sypnęło, wysyłacie nam swoje zdjęcia i filmy.

Śnieg, wielkie ocieplenie, śnieg

W nocy z poniedziałku na wtorek w Zakopanem spadło kilka centymetrów śniegu. Biały puch nie poleży długo, bo o ile termometry we wtorek rano wskazywały -1 stopień Celsjusza, o tyle - według zapowiedzi synoptyków - w kolejnych dniach temperatura pod Tatrami wyraźnie wzrośnie. W czwartek i w piątek termometry pokażą tu do 17 st. C, ale w przyszłym tygodniu możliwe są ponownie opady śniegu.



Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa obowiązuje całkowity zakaz wstępu na wszystkie tatrzańskie szlaki turystyczne. Obowiązuje też zakaz przemieszczenia się w celach turystycznych, zakaz prowadzenia działalności hotelarskiej i wynajmu kwater.

~Aleksandra Wiosna wiosna i po wiośnie...

~Orka69 Śnieg



~Łukasz Śnieżyca