Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem deszczu, do 20 stopni - 02-10-2019 W środę w wielu regionach należy spodziewać się opadów deszczu. Miejscami mogą być intensywne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano w województwach:

- pomorskim, gdzie obowiązują w powiatach: człuchowskim, bytowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, gdańskim, kartuskim;

- kujawsko-pomorskim, gdzie obowiązują w powiatach: nakielskim, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, chełmińskim;

- małopolskim, w powiatach: nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim i Przemyśl.

Synoptycy IMGW prognozują, że w woj. kujawsko-pomorskim i pomorskim wystąpią opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, o sumie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty obowiązują do godziny 12 w środę.

Z kolei w dwóch pozostałych regionach pojawią się opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów sięgnie miejscami do 30-40 l/mkw, lokalnie możliwe do 50 l/mkw. Alerty wejdą w życie o godz. 20 w środę i będą ważne do godz. 12 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, które obowiązują w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną, w zlewniach rzek przymorza przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego.

Alerty ważne będą do godziny 8 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Prognoza zagrożeń meteorologicznych

ŚRODA

Alerty przed intensywnymi opadami mogą zostać wydane jeszcze w województwie lubelskim. Miejscami może spaść do 40 l/mkw.

Prognoza ostrzeżeń na środę

CZWARTEK

W czwartek ostrzeżenia przed intensywnym deszczem mogą obowiązywać w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim, gdzie miejscami może spaść 35-40 l/mkw.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.