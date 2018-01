Spadnie sporo śniegu i mocno powieje. Czekają nas zawieje i zamiecie

Uwaga: nocą miejscami zrobi się zimowo. W najbliższych dniach dalej będzie sypało, a wiatr powieje z prędkością do nawet 100 kilometrów na godzinę. To przyczyni się do powstawania zawiei i zamieci.

Front atmosferyczny, który przyniesie nam śnieg, wkroczy z zachodu do Polski już tej nocy. Śnieg popada na zachodzie i w Wielkopolsce. Może go spaść nawet do 5-10 centymetrów. W regionach centralnych będzie pogodnie, a na wschodzie bezchmurnie. Czyste niebo spowoduje, ze temperatura spadnie tam do -10 stopni Celsjusza (Suwalszczyzna). Na zachodzie termometry również wskażą wartości poniżej zera (do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w północnej części Ziemi Lubuskiej), co spowoduje, że pokrywa śnieżna powinna utrzymać się do rana.

Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z prędkością do 30-50 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu. Mogą wystąpić zawieje śnieżne.

Miejscami zawieje śnieżne

We wtorek front przesunie się na wschód, przechodząc przez cały kraj, a na swojej drodze pozostawiając opady śniegu. W pierwszej połowie dnia na wschodzie będzie jeszcze pogodnie.

We wschodniej części Dolnego Śląska oraz na Opolszczyźnie spadnie od 5 do 10 cm. Na wschodzie Polski zaś śniegu przybędzie o 1 do 5 cm.

Pod wieczór opady na zachodzie przejdą w deszcz ze śniegiem i deszcz - prognozowana wysokość opadu to 5-10 litrów wody na metr kwadratowy.

Pokrywa śnieżna ma szanse utrzymać się w regionach wschodnich - tam temperatura przyjmie wartości ujemne. Termometry wskażą od -4 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Mazowszu. Na zachodzie zaś będzie nawet 5 st. C.

W połączeniu z silnym i dość silnym wiatrem o prędkości w porywach dochodzącej do 50-70 km/h mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr powieje z południowego wschodu.

Śnieżnie co najmniej do soboty

Kolejne dni również zapowiadają się śnieżnie. W środę opady wystąpią w całym kraju, jednak poza północnym wschodem temperatura utrzyma się powyżej zera. Poza tym będzie się wahać się między jednym a trzema stopniami, co może utrudnić utrzymanie się pokrywy śnieżnej.

W czwartkowych prognozach również widać opady śniegu - sypać powinno na wschodzie i w centrum. Ze względu na dużą prędkość porywów wiatru, tam też mogą wystąpić zawieje śnieżne. Na zachodzie zaś popada deszcz ze śniegiem. Uwaga: może powiać z prędkością nawet 80-100 km/h.

Również w piątek możliwe są opady śniegu i śnieżne zawieje. Jedynie na południowym zachodzie opad przyjmie charakter deszczu ze śniegiem. W sobotę znowu będzie prószyć. Wiatr jednak się uspokoi, okaże się słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie niebo pozostanie pogodne.