Spiekota i gwałtowne burze. Koniec tygodnia przyniesie wytchnienie

"Czeka nas potężna fala gorąca". Wraz z nią burze, lokalnie ulewy - 06-08-2018 Chłodniejsza aura zostanie z nami bardzo krótko. Już we wtorek temperatura znowu zacznie rosnąć, aby w czwartek osiągnąć nawet 36-37 stopni Celsjusza. Powrót upałów oznacza też burze, które mogą być bardzo gwałtowne. czytaj dalej

Upalnie w całym kraju

Wtorek okaże się przeważnie pogodny. Tylko na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie więcej chmur. Popada tam też deszcz, do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum, do 33 st. C na krańcach zachodnich. Słaby i umiarkowany wiatr powieje na ogół z południowego wschodu.

Pogodna aura utrzyma się w środę. Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże wystąpi jedynie na południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku pojawią się przelotne opady deszczu i burze z gradem, podczas których spadnie do 10-40 l/mkw. deszczu i powieje wiatr do 90 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 30 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 33 w centrum do 35 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, południowo-wschodni.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Kulminacja upału

W czwartek niebo nad regionami zachodnimi zasnuje zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Możliwe są tam przelotne opady deszczu i burze z gradem. Spadnie do 10-40 l/mkw. wody, a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 90 km/h. Wyładowania miejscami mogą być gwałtowne. W pozostałej części kraju ma być pogodnie. Termometry wskażą od 32 st. C na Podlasiu, przez 34 st. C w centrum, do 36 st. C na Dolnym Śląsku. Na ogół słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr okresami może być dość silny.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na środę i czwartek

Możliwe gwałtowne burze

Prognoza pogody na 16 dni: będzie nowy atak upału - 05-08-2018 Po chwilowym i niezbyt dużym ochłodzeniu znowu będzie ponad 30 stopni. czytaj dalej

Wytchnienie od upałów i burz

W piątek będzie dominowało zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Od północnego zachodu w głąb kraju przemieści się strefa przelotnych opadów deszczu i burz z gradem, na wschodzie, południu i w centrum gwałtownych. Wyładowaniom mają towarzyszyć opady rzędu 10-50 l/mkw. i wiatr o porywach do 80-100 km/h. Temperatura wyniesie maksymalnie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centrum, do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych, skręcający na północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

W sobotę na północnym wschodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami mogą wystąpić opady deszczu do 5 l/mkw. Poza tym pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.