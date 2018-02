Mroźna noc i bardzo śliskie drogi. IMGW ostrzega: lokalnie nawet -17 stopni - 08-02-2018 Pogoda w czwartek wieczorem i w nocy okaże się niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje występowanie silnych mrozów oraz opadów marznących. czytaj dalej

Piątek

W ciągu najbliższej nocy w południowo-wschodniej części kraju pojawią się opady śniegu o wysokości 1-5 centymetrów. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie od -9 st. C na Pomorzu do -1 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W południowo-wschodniej części kraju prognozowane są opady śniegu 1-5 cm. Na pozostałych obszarach będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie od -2 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie słabo, okresami umiarkowanie, z kierunków wschodnich. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1004 hPa.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni

Weekend

W sobotę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpi przelotny śnieg. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalnie wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i pojawi się ze zmiennych kierunków.

W niedzielę będzie przeważnie pogodnie. Jedynie na Nizinie Szczecińskiej i Podkarpaciu momentami biało - pojawią się tam przelotne opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słabo i umiarkowanie z południa.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Poniedziałek

Początek tygodnia powita nas zachmurzeniem i opadami śniegu. Temperatura wzrośnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ze zmiennych kierunków.

Wtorek

Będzie pogodnie w całej Polsce z wyjątkiem Podkarpacia, gdzie pojawią się opady śniegu. Poza tym pogodnie. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany z kierunku zachodniego.