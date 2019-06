Spokój w pogodzie nie potrwa długo. Prognoza zagrożeń IMGW

Prognoza pogody na dziś: odpoczniemy od upalnej aury - 17-06-2019 W poniedziałek w niektórych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Sprawdź, gdzie będą burze

Jak twierdzą synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przerwa od groźnej pogody może być jedynie chwilowa. Wydali prognozę pogodowych zagrożeń.

W środę w wielu regionach mogą pojawić się burze z opadami gradu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nimi mogą zostać wydane dla województw:

- zachodniopomorskiego - w którym wyładowaniom będą towarzyszyć opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości do 75 kilometrów na godzinę;

- pomorskim - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu do 10-20 l/mkw, lokalnie do 25 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h;

- warmińsko-mazurskim i podlaskim - gdzie w burzach spadnie do 15-25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. deszczu i powieje z prędkością do 75 km/h;

- mazowieckim - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu do 15-25 l/mkw., lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h;

- kujawsko-pomorskim - w którym burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 10-20 l/mkw., lokalnie około 25 l/mkw. oraz porywy wiatru rozpędzające się do 70 km/h;

- wielkopolskim, lubuskim i łódzkim - gdzie w burzach spadnie do 20-40 l/mkw. deszczu i powieje z prędkością do 70 km/h;

- lubelskim - w którym wystąpią burze z opadami deszczu wynoszącymi do 15-25 l/mkw., lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi do 80 km/h;

- świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim - w których burzom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 15-25 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. i porywy wiatru do 70 km/h.

W każdym z tych województw lokalnie może spaść grad.

Wydania ostrzeżeń należy spodziewać się między godziną 7.30 w środę a godziną 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.