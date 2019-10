Spokój w pogodzie? Nie wszędzie. W Tatrach możliwy jest halny

Dwugłowa żmija w okolicy Pułtuska. Wygrzewała się na słońcu - 19-10-2019 Piękna pogoda sprzyja temu, by spotkać w lesie żmiję zygzakowatą. W okolicach Pułtuska pewien mężczyzna natrafił na niesamowity okaz - gad miał dwie głowy. czytaj dalej

Pogodna aura w całym kraju

W niedzielę tylko na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu wystąpią słabe opady deszczu. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Termometry pokażą od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. W Tatrach może powiać halny. Na Kasprowym Wierchu wiatr w porywach rozpędzi się nawet do 120 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pogodny poniedziałek. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni wiatr.

Również we wtorek będziemy cieszyć pogodną aurą w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Do 22 stopni

Zapowiada się pogodna środa. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

W czwartek w całym kraju będzie świecić słońce. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek