Spokojna wiosna zostanie z nami przez chwilę. Potem powrócą gwałtowne burze

Dalej pogodnie

Niedziela będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

W poniedziałek czeka nas kontynuacja pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Powrót deszczu

We wtorek aura się popsuje. Na wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południu przejdą burze z gradem. Na pozostałym obszarze kraju powinno być pogodnie. Maksymalna temperatura wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. W porywach burzowych jego prędkość może dochodzić do 90 kilometrów na godzinę.

Pogodnie tylko na północy

W środę na północy powinno być pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a na południu mogą pojawić się burze, podczas których może spaść grad. Najchłodniej w środę będzie na Suwalszczyźnie, tam termometry wskażą 22 st. C. Najwyższe wartości pokażą termometry na Podkarpaciu, tam temperatura dojdzie do 26 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. W porywach burzowych może osiągać do 90 km/h.

Deszczowe Podkarpacie

W czwartek na Podkarpaciu zapowiadane są przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze kraju ma być pogodnie. Temperatura dojdzie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach burzowych powieje z prędkością do 90 km/h.

