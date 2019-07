Najsilniejsze od 20 lat. Ponad 100 wstrząsów wtórnych - 05-07-2019 Trzęsienie ziemi, które nawiedziło w czwartek południową Kalifornię miało magnitudę 6,4 i było najsilniejsze od 20 lat. W miasteczku Ridgecrest, gdzie znajdowało się epicentrum, wybuchły pożary. Sejsmolodzy nie wykluczają możliwości kolejnej fali wstrząsów wtórnych. czytaj dalej

Powieje mocniej

Sobota przyniesie pogodną aurę jedynie na Śląsku. W pozostałych częściach kraju na niebie wystąpi zachmurzenie zmienne. Może też słabo popadać - do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W strefie brzegowej porywy będą silniejsze, mogą osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na północy i wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. W reszcie kraju pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą od 18 st. C na Ziemi Lubuskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W strefie brzegowej jego porywy mogą osiągać do 60 km/h.

Poniedziałek na wschodzie i w centrum Polski zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach wystąpią przelotne odpady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Na ogół zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami może być silniejszy.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Chłodno

We wtorek w całym kraju należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

W środę niebo przysłonięte będzie zmiennym zachmurzeniem. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie możliwe są także burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu do 22 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. Okresami wiatr może być silniejszy.