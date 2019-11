Sprawdź, co pogoda szykuje na grudzień

Pogoda na 16 dni: wkrótce zrobi się dużo chłodniej - 17-11-2019 Wyjątkowo ciepła pogoda jak na listopad będzie trwać jeszcze kilka dni, a później zacznie się ochłodzenie. Sprawdź prognozę długoterminową przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

W niedzielę rano termometry w wielu polskich miastach pokazywały 6 stopni Celsjusza, w Nowym Sączu nawet 13 st. C. Podobnie było na południu Skandynawii - tam w okolicach Sztokholmu temperatura wynosiła 7 st. C, czyli tyle ile w Warszawie. Tymczasem w Europie Zachodniej, w Madrycie był zaledwie jeden stopień, a -3 st. C w hiszpańskiej Grenadzie.

- W Hiszpanii jest dużo chłodniej o poranku niż w Polsce - mówił Tomasz Wasilewski. Dodał, że w wielu regionach Francji było około zera stopni. Ujemną temperaturę odnotowano też w Niemczech. Dodatkowo u naszych zachodnich sąsiadów w sobotę padał śnieg. Wysoko w Alpach spadło go pół metra.

Temperatura powietrza w niedzielę o godzinie 6 (wetteronline.de)

Skąd taki podział na ciepłą i zimną Europę?

Pogodę w Europie kształtują znajdujący się nad Korsyką niż oraz dwa wyże - jeden z nich jest nad Rosją, drugi między Wielką Brytanią a Islandią.

- Te trzy układy ciśnienia, czyli te dwa wyże i niż, tak sterują napływem mas powietrza, że do Europy Środkowej, a nawet do południowej Skandynawii, płynie ciepło z południa i południowego wschodu. Dlatego w południowej Polsce w sobotę było 17 stopni ciepła. W niedzielę będzie powtórka takiej temperatury - mówił prezenter pogody.

Tłumaczył, że powietrze w niżu obraca się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Od tego niżu odchodzi ciepły front atmosferyczny, który przynosi słabe opady deszczu na zachodzie Polski. Jednocześnie otwiera on drogę do napływu ciepłego powietrza z południa. - Z kolei po drugiej stronie niżu z dalekiej północy płynie zimne powietrze. To dlatego teraz na południu Hiszpanii zdarzają się przymrozki, dlatego w Niemczech padał śnieg - dodał.

Po "chłodnej, zimnej stronie" niżu płynie powietrze polarne z domieszką arktycznego. Do Polski natomiast napływa ciepło z Morza Śródziemnego.

Do Polski napływa ciepłe powietrze

Pogoda na grudzień

Tomasz Wasilewski opowiadał również o tym, jak wyglądają prognozy długoterminowe. Prognozy długoterminowego modelu CFS amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej wskazują, że grudzień będzie cieplejszy od średniej z wielolecia. Kolorem pomarańczowym i czerwonym oznaczone są na poniższej mapie regiony z temperaturą wyższą od średniej wieloletniej.

W Europie Środkowej odchylenie od średniej temperatury w grudniu ma być wyższe nawet o trzy stopnie Celsjusza. - To oznacza grudzień z temperaturą średnią dodatnią, z deszczem, chlapą, czasami może ze śniegiem lub mrozem, ale takim delikatnym. Te obliczenia, które są obecnie, bo to się może zmienić, wskazują na to, że grudzień będzie prawie wszędzie w Europie zdecydowanie powyżej średniej. Temperatura będzie wyższa, czyli po prostu będzie ciepły - dodał Wasilewski.

Prognozowane odchylenie od temperatury powietrza w grudniu (NOAA)

