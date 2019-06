Sprawdź, gdzie jest burza

Do Polski napłynie ciepłe i suche powietrze - 01-06-2019 W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem wyżu Pia, który przewędruje znad Austrii nad Podlasie. czytaj dalej

Jak poinformował po godzinie 19.45 meteorolog tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński, nad Polską występują burze o słabym i umiarkowanym natężeniu.

Gdzie jest burza?

Grzmi w rejonie miejscowości:

- Młynary,

- Wilczęta,

- Dzierzgoń,

- Kwidzyń,

- Kamionka,

- Milewo.

Burzom towarzyszą opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Zjawiska wędrują na południowy-wschód z prędkością 50 km/h.

Legenda: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.

Ścieżka burz w godzinach 17.30-19.30 (blids.de)



IMGW wydało ostrzeżenia

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

- warmińsko-mazurskim w powiatach: bartoszyckim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, braniewskim, Elblągu, elbląskim, ostródzkim, iławskim, nidzickim, działdowskim i nowomiejskim;

- kujawsko-pomorskim w powiatach: brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, Grudziądzu, grudziąckim, świeckim i chełmińskim;

- pomorskim w powiatach: sztumskim, malborskim, tczewskim, starogardzkim i kwidzyńskim.

W tych regionach podczas burz może spaść od 10 do 20 l/mkw, a lokalnie do 30 l/mkw. Prędkość wiatru osiągnie 65-80 km/h. Możliwe są też opady gradu.

W woj. pomorskim alert będzie ważny do godziny 20.30, w woj. kujawsko-pomorskim do 21.30, a w woj. warmińsko-mazurskim do godziny 23.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.