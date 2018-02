Wiosna w Europie według Amerykanów. Jaka pogoda czeka Polskę? - 22-02-2018 Wiosna ciepło powita znaczny obszar Europy. Nie będzie jednak tak kolorowo - w niektórych regionach przyniesie gwałtowne zjawiska pogodowe albo powodzie. Z czym przyjdzie zmierzyć się Polsce? czytaj dalej

Piątek będzie mroźnym dniem. Nad ranem temperatura minimalna wyniesie od -15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -7 st. C na Pomorzu Zachodnim.

W ciągu dnia zachmurzenie okaże się przeważnie małe i umiarkowane, a okresami duże. Na południowym wschodzie spadnie do 1-2 cm śniegu. Słabe opady możliwe są również na Wybrzeżu. Termometry wskażą maksymalnie od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Sobota z przejaśnieniami

W sobotę nad ranem temperatura spadnie do -15 st. C na północnym wschodzie, a do -6 st. C na Pomorzu.

Dzień okaże się przeważnie pochmurny, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W regionach północno-wschodnich i południowo-wschodnich popada śnieg, do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez -4 st. w centrum, do zera stopni na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Pogodna niedziela

W niedzielę o poranku na północnym wschodzie odnotujemy zaledwie -18 st. C. Najcieplejsze okaże się Pomorze, gdzie termometry wskażą -8 st. C.

W prawie całym kraju niebo pozostanie pogodne. Jedynie na Pomorzu i południowym wschodzie kraju zachmurzy się. Poprószy też śnieg - do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C. na Podlasiu, przez -7 st. C w centrum do -2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W poniedziałek minimalnie -20 stopni

W poniedziałkowy poranek termometry zanotują minimalnie od -20 st. C na północnym wschodzie do -8 st. C na Pomorzu.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu duże. Wystąpią tam również słabe opady śniegu - nie więcej niż jeden centymetr. Temperatura maksymalna wyniesie od -10 st. C w regionach wschodnich, przez -7 st. C w centrum do -3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wideo Rozkład i wysokość opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Dostawa śniegu we wtorek

Powrót zimy stwarza zagrożenia. IMGW ostrzega - 22-02-2018 Zima wraca do Polski. W wielu regionach kraju będzie naprawdę mroźno. Sprawdź, w jakich regionach obowiązują lub będą obowiązywać ostrzeżenia przed silnym mrozem. czytaj dalej

We wtorek nad ranem również odnotujemy tęgi mróz - na północnym wschodzie będzie jedynie -20 st. C, a na Pomorzu -6 st. C.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, od południowego wschodu wzrastające do dużego. W głąb kraju przemieści się strefa opadów śniegu - spadnie go maksymalnie do 5 cm. Słabo może poprószyć również na Pomorzu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podkarpaciu, przez -6 st. C w centrum do -3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu.

Środowy poranek okaże się trochę cieplejszy, a właściwie - mniej mroźny. Na północy temperatura wyniesie -18 st. C, a na wschodzie -10.

W czwartek nad ranem ponownie odnotuje się -20 st. C - tyle będzie na północnym wschodzie. Na południu zaś termometry pokażą 12 kresek na minusie.