"Stada chmur" zmierzają do Polski. Czeka nas załamanie pogody

Pogoda na dziś: wiele deszczowych miejsc, do 15 stopni Celsjusza - 12-10-2020 W poniedziałek w wielu regionach kraju wystąpią opady deszczu, a w górach śniegu z deszczem i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W poniedziałek około godziny 7 rozległa strefa deszczu wkroczyła do południowej Polski. - Ta strefa opadów idzie z południa, od Włoch, od strony Adriatyku. Tego deszczu jest bardzo dużo - mówił prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Dodał, że opady będą się przemieszczać na północ kraju.

- Przed nami bardzo dużo deszczowych godzin i dni, a wysoko w górach będzie padać śnieg, bo się ochłodzi - tłumaczył Wasilewski.

>>> OBOWIĄZUJA ALARMY PRZED INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU

Skąd taka sytuacja?

Nad Europą utworzyły się dwa ośrodki niskiego ciśnienia. Pierwszy z nich znajduje się nad Włochami.

- To właśnie on jest przyczyną tej pogody, którą mamy. Ale nie jest jedynym sprawcą jej załamania. Współwinny jest także niż znajdujący się nad Szwecją - mówił Wasilewski.

Tłumaczył, że na wschód od naszych granic znajduje się chłodny front atmosferyczny (zaznaczony na poniższej mapie kolorem niebieskim), a dalej na południe jest jego ciepły odcinek. - Polska znajduje się po zachodniej stronie frontu. Dlaczego to jest ważne? Bo po tej stronie płynie zimne powietrze z północy - mówił prezenter tvnmeteo.pl. - Tego zimnego powietrza w następnych dniach będzie coraz więcej, to dlatego w górach będzie padać śnieg, a na Śnieżce są -3 stopnie Celsjusza - dodał.

Skąd tyle tego deszczu?

Grubość chmur deszczowych wkraczających nad Polskę (sat24.com)

Pogodowy "mur"

Wasilewski mówił, że ciepłe powietrze zostało oddzielone tymi frontami atmosferycznymi jak "murem", znajduje się obecnie na wschodzie kontynentu. - Ten niż znad Morza Śródziemnego ma w sobie ogromne zasoby wilgoci - mówił prezenter. Wokół niego rozciąga się strefa opadów, która zahacza o południową Polskę. Dlatego pada na Śląsku i w górach.

- Cała ta strefa deszczowa, kilka tysięcy kilometrów deszczu, stada chmur, które do nas zmierzają, będą się przemieszczać w kierunku północnym i północno-wschodnim - mówił Wasilewski. - Wszystko to, co pada teraz na Bałkanach, w północnych Włoszech, w Alpach, nad Morzem Śródziemnym, Adriatykiem, wszystko to będzie się w kolejnych dniach przesuwać na północ. Centrum tego niżu, który jest obecnie na północy Włoch, dokładnie w środę znajdzie się nad Polską - mówił Wasilewski. Dodał, że przed nami kilkadziesiąt godzin, kilka dni załamania pogody. - W niektórych miejscach będzie non-stop padać, w górach to będą opady śniegu nawet do pół metra, jak sobie zsumujemy poniedziałek, wtorek i środę. Lokalnie, na nizinach, może spaść do 30-50 litrów wody na metr kwadratowy - dodał prezenter. Przewiduje się, że najbardziej deszczowa noc będzie z wtorku na środę.

W Karkonoszach i wysoko w Tatrach może spaść w ciągu trzech dni do 50 centymetrów śniegu, a deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy. - Przed nami duże opady, załamanie pogody i nieprzyjemna aura - mówił Wasilewski.

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: