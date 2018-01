Co warto jeść w 2018 roku - 01-01-2018 Świat idzie do przodu, zmieniamy się my, zmieniają się także trendy żywieniowe. Co nowego będzie hitem w 2018 roku? Na co warto zwracać uwagę? O wielu ważnych aspektach opowiedziała dietetyk Anna Radowicka. czytaj dalej

Jak podają lokalne media, w sumie z powodu wyziębienia zmarło już dziewięć osób, przy czym większość to osoby bezdomne.

Według policji z St. Louis w stanie Missouri ostatnią ofiarą mrozów jest bezdomny mężczyzna, którego ciało znaleziono w poniedziałek wieczorem w pojemniku na śmierci. Mężczyzna najpewniej zamarzł, gdy temperatura w mieście spadła do minus 21 stopni Celsjusza.

Zima stulecia?

Synoptycy przewidują, że północny wschód Stanów Zjednoczonych zostanie przysypany śniegiem pod koniec tego tygodnia. W Bostonie przez równo siedem dni temperatura utrzymywała się poniżej 6,7 stopni mrozu, co nie zdarzyło się jak dotąd od przeszło stulecia.

- Mieszkam tu od 78', ale nie przypominam sobie, by było aż tak zimno - przyznał Yiannis Galanopoulos, uliczny sprzedawca w Nowym Jorku. - Takie jest życie - konstatuje, choć przyznaje, że przeszło mu przez myśl, by przenieść się w nieco cieplejsze regiony.

Władze poszczególnych miast przypominają mieszkańcom, by nie byli obojętni na marznących na ulicy ludzi czy zziębnięte zwierzęta, lecz zgłaszali podobne przypadki funkcjonariuszom.

- Zależy nam na tym, by każdy miał ciepło i dach nad głową - zapewniła burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser.

Zabójczy mróz i zimowe rekordy

Piękne oblicze mrozu. Zamarzają nawet bańki - 30-12-2017 Zima w Stanach Zjednoczonych ma swoje piękne oblicze - jeśli się wie, gdzie spojrzeć. Pewna mieszkanka Ohio korzysta z mrozu - robi bańki mydlane i filmuje, jak zamarzają. Efekt - przepiękny. czytaj dalej

W Aberdeen, w Dakocie Południowej, termometry pokazały rekordowe minus 36 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord w Nowy Rok padł aż 99 lat temu.

Z kolei w Omaha, w stanie Nebraska, temperatura spadła w niedzielę do minus 26 stopni Celsjusza, czyli do poziomu nienotowanego tam od 1884 roku. Władze przesunęły na najbliższy weekend noworoczny pokaz sztucznych ogni, który co roku przyciąga ok. 30 tys. widzów.

Kolejny rekord padł w Indianapolis, gdzie we wtorek rano temperatura spadła do minus 24 stopni Celsjusza. Dotychczasowy rekord dla 2 stycznia padł w 1887 roku. W szkołach w Indianapolis odwołano lekcje.

Na północnym wschodzie Montany temperatura odczuwalna spadła do minus 50 stopni Celsjusza, a w znanym z lodowatych zim Duluth, w Minnesocie do minus 38 stopni Celsjusza. W Teksasie, np. w Austin na południu, z powodu rzadkich opadów śniegu na śliskich drogach dochodziło do wielu wypadków.

Nadciąga śnieżyca

Tysiące powalonych drzew i zniszczone mosty. Halny wyrządził ogromne szkody - 02-01-2018 Wiatr halny z połowy grudnia wyrządził ogromne szkody w Tatrzańskim Parku Narodowym. Porywy dochodzące do 150 kilometrów na godzinę przewróciły tysiące drzew. czytaj dalej

Zdaniem meteorologów z Państwowej Służby Meteorologicznej, na wschodnim wybrzeżu temperatura w środę nieco się podniesie, ale będzie to okupione intensywnymi opadami śniegu.

- W Nowym Jorku możemy spodziewać się od 5 do 10 centymetrów śniegu - prognozuje meteorolog Greg Gallina.

Dodał też, że na północy stanu Floryda spadnie lodowaty deszcz i może wystąpić gołoledź, za to w stanach Georgia i Północna Karolina także należy spodziewać się nieznacznych opadów śniegu.

Szkoły skute lodem

Wiele szkół w stanach Iowa, Massachusetts, Indianapolis i północnym Ohio zostało zamkniętych z powodu zbyt dużego mrozu.

- Przenikliwy chłód jest po prostu zbyt niebezpieczny, by pozwolić dzieciom na czekanie na przystanku na nadjeżdżający autobus - powiedział Herb Levine, kurator szkolny z Bostonu.

Niskie temperatury, które w poniedziałek odnotowywano na Środkowym Zachodzie, nie zniechęciły setek ludzi przed noworoczną kąpielą w jeziorze Michigan. Mimo ujemnych temperatur i ostrzeżeń przed hipotermią tłumy wzięły udział w tzw. Polar Plunge w Milwaukee. Organizatorzy odwołali jednak podobną imprezę w Chicago, gdzie nad jeziorem Michigan unosiła się biała para.

Podobny los spotkał inną noworoczną tradycję - pływanie na nartach wodnych po jeziorze Pigeon na zachodzie stanu Michigan. Po raz pierwszy od 1980 roku impreza się nie odbyła, gdyż jezioro pokryła warstwa lodu.

Trudny czas dla bezdomnych

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 02-01-2018 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Nawet 42 stopnie

Michael Kimberl, współzałożyciel obozowiska dla bezdomnych w Pensacoli na Florydzie, powiedział, że ci, którzy nie mają dachu nad głową otrzymają pomoc. Wolontariusze rozdawali paliwo niezbędne do ogrzewania i dodatkowe koce.- Nie jesteśmy przystosowani do tak surowych warunków pogodowych - poinformował Kimberl. W schroniskach dla bezdomnych znalazły się również specjalne miejsca noclegowe, w tym specjalnie wydzielone miejsce, które jest przeznaczone tylko dla kobiet i dzieci - dodał.

Floryda to tylko jedno z wielu miejsc, które marznie. Podczas fali zimna, która nęka USA, jedynie mieszkańcy południowo-zachodnich obszarów Stanów Zjednoczonych nie odczuli przenikliwego chłodu. Mróz to zasługa nagłego napływu arktycznego powietrza, które doprowadziło do ochłodzenia tak gwałtownego, że w środę 27 grudnia na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady słupki termometrów wskazywały nawet do 42 stopni Celsjusza na minusie.