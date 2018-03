Na zmianę opon jest jeszcze za wcześnie. "Zdecydowanie radzę poczekać" - 13-03-2018 Od kilku dni w Polsce jest ciepło, temperatura osiąga dwucyfrowe wartości. Taka pogoda sprawia, że wielu kierowców planuje już zmianę opon. Ostrzegamy jednak, że synoptycy przewidują ochłodzenie i opady śniegu już pod koniec tego tygodnia. czytaj dalej

W tej chwili układ niżowy znad Bałtyku sprowadza do Europy Środkowej umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego z południowego zachodu i zachodu. Jednak nad Północnym Atlantykiem i Arktyką czai się już potężna zatoka chłodu. Rozkręca się na tyłach bałtyckiego niżu i zacznie wślizgiwać się nad naszą część Europy już w środę 14 marca.

Jej pierwszymi zwiastunami będą opady śniegu z deszczem i śniegu na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach i Warmii. Nie będzie jeszcze tak najgorzej, choć temperatura na północy Polski wzrośnie w najcieplejszym momencie dnia zaledwie do 3-6 stopni Celsjusza.

Mocne ochłodzenie

W czwartek sytuacja baryczna w Europie zacznie rozwijać się w złym kierunku. Nad Skandynawią rozsiądzie się zimny wyż pchający z północy w naszym kierunku arktyczny chłód. Chociaż słońca w czwartek ma być sporo, to temperatura na północy wzrośnie tylko do 2-5 stopni Celsjusza, w głębi kraju do 6, a na południu do 8 stopni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Zatańczy wir niżowy, wygra zimno

W piątek na obrzeżach skandynawskiego wyżu zatańczy wilgotny wir niżowy. Przemieści się znad zachodniej Europy na wschód, nad Morze Czarne. Duet w postaci stabilnego wyżu na północy i wirującego niżu nad środkową Europą przyniesie zimę.

Nad Polską zetrą się wilgotne i ciepłe masy powietrza z południa z mroźnymi płynącymi z północy. Wygra zimno, rozwiną się śnieżyce, a temperatura spadnie mocno poniżej zera stopni. W piątek jeszcze na południowym wschodzie padać będzie deszcz, jednak w pasie od Śląska przez centrum kraju po Podlasie wystąpią opady śniegu, do południa słabe, po południu coraz silniejsze.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Temperatura w niedzielę rano. Spadek do -10 st. C według modelu GFS/University of Maine

Weekend z zimą

W nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę śnieg sypać ma prawie w całym kraju oprócz Wybrzeża. W świetle dzisiejszych prognoz w sobotę wieczorem zalegać może od 5 do 15 centymetrów śniegu na nizinach. W górach mocno dosypie, możliwe, że do pół metra.

W sobotę w całym kraju zapanuje mróz, co sprzyjać będzie utrzymaniu się pokrywy śnieżnej. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wynieść ma od -5 na Podlasiu do -1 stopnia Celsjusza na Pomorzu Zachodnim.

W niedzielę śnieg ma już padać słabiej, a na północy zaświeci mocniej słońce. Temperatura rano na północy może spaść poniżej -10 stopni. W najcieplejszym momencie wzrosnąć ma do zaledwie -7 stopni na Podkarpaciu, -5 stopni w centrum i zera na Wybrzeżu.

Wideo Wysokość i rozkład opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Prognoza pogody na weekend

Co dalej?

Epizod zimowy będzie więc silny, ze śnieżycami i mrozem. Opadom towarzyszyć ma silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, w porywach do 50-80 kilometrów na godzinę.

Od poniedziałku 19 marca w prognozach widać więcej słońca, mniej chmur, ale chwilami pojawiać się mają słabe opady śniegu. Pozostaniemy bowiem w chłodnych masach powietrza. W polu barycznym nad Europą nastąpi przebudowa, która niestety nie wróci nam na razie wiosny. Wyż znad Skandynawii zostanie wypchnięty przez potężny niż, pompujący z północy kolejne zimne masy powietrza. Jeśli utrzyma się scenariusz pogodowy kreślony dziś przez modele meteorologiczne, to w przyszłym tygodniu temperatura nocami spadać może do -15 stopni Celsjusza.

Zimne masy powietrza pozostaną z nami do końca marca. Możliwe, że "urządzą" nam również Święta Wielkanocne. Jednak początek kwietnia to w pogodzie wciąż wielka niewiadoma.