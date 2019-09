Stopniowe ocieplenie, lokalne burze i wietrzny koniec tygodnia

Pierwsze skrobanie szyb. Poranny przymrozek - 24-09-2019 Na północnym wschodzie Polski temperatura spadła poniżej zera stopni Celsjusza. Zdjęcia z zimnego poranka otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Przelotne opady

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Opady ominą północny wschód kraju, natomiast na pozostałym obszarze okresowe opady deszczu wyniosą do 5-10, a w Sudetach do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

W czwartek na południowym zachodzie kraju i na Suwalszczyźnie będzie dość pogodnie. Poza tym odnotujemy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na północnym-wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na zachodzie. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.



W piątek możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Na zachodzie i północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw. Na Śląsku dodatkowo możliwe są burze. Temperatura wyniesie maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju do 21 st. C na południowym zachodzie. Południowy i południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, choć okresami może wiać dość silnie.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wiatr może być silny

Za pięć lat temperatura może być wyższa o 1,3 stopnia niż w epoce przedindustrialnej - 23-09-2019 Jak podała Światowa Organizacja Meteorologiczna, lata od 2015 do 2019 roku były najgorętszym pięcioletnim okresem w historii. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostanie pobity kolejny niechlubny rekord. Według prognoz średnia temperatura na świecie osiągnie prawdopodobnie poziom o 1,2-1,3 stopnia Celsjusza wyższy w stosunku do epoki przedindustrialnej. czytaj dalej

W sobotę zaobserwujemy na niebie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami spadnie do 5-15 l/mkw. deszczu. Na wschodzie może zagrzmieć. Termometry wskażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Niedzielne niebo może być zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Na północy okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura sięgnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południu. Wiatr południowo-zachodni powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 60 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)