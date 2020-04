Susza w Polsce. Czy w najbliższych dniach spadnie deszcz?

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Spłonęło około 500 hektarów lasów i łąk - 20-04-2020 159 strażaków i dwa samoloty gaśnicze Lasów Państwowych walczą z pożarem na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Spłonęło około 500 hektarów łąk i lasów - podała straż pożarna. Akcję utrudnia silny wiatr. czytaj dalej

Do 19 stopni

Wtorek upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W środę będzie pogodnie. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Czwartek będzie słoneczny, ale na wschodzie pojawi się nieco chmur. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Wideo Prognozowana temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Widać deszcz

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Podlasiu pojawią się opady deszczu, ale nie powinniśmy się spodziewać ich w dużej ilości. Spadnie jedynie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany, zachodni, wiatr.

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu spadnie deszcz, o takiej samej sumie jak w piątek - do 3 l/mkw. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.