Susza w Polsce. Kiedy spadnie deszcz

Pogoda na 16 dni: niedługo znów ponad 20 stopni - 19-04-2020 Za kilka dni rześkie powietrze z północy, które teraz dociera do Polski, ustąpi miejsca cieplejszemu. Sprawdź, co jeszcze szykuje dla nas pogoda w autorskiej prognozie 16-dniowej Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Według modeli synoptycznych do czwartku nasz kraj pozostanie pod rządami wyżu Odilo, którego centrum będzie krążyć wolno nad Norwegią i Morzem Norweskim. Jednak chłodna masa powietrza będzie ulegać transformacji, ogrzewaniu, a do tego będzie wypierana przez cieplejsze masy powietrza polarnego płynące z zachodu. Nastąpi stopniowy wzrost temperatury, będą cieplejsze noce, od środy bez przymrozków.

Jednak niż znad Rosji będzie próbował wcisnąć się nad wschodnią część Polski. Stąd też w niektórych regionach pogoda może się zmienić.

Potrzeba deszczu

W większości kraju w rzekach wody układają się w strefie stanów niskich. Jest to związane z bardzo ubogim w śnieg sezonie zimowym. Jak wytłumaczył dr hab. Artur Magnuszewski, hydrolog z Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce mamy śnieżno-opadowy system zasilania rzek. To znaczy, że większość odpływu rzecznego i zasobów wodnych jest związanych z topnieniem pokrywy śnieżnej.

Stan rzek w niedzielę 19 kwietnia (pogodynka.pl/polska/hydro)

>>> Więcej o suszy w Polsce przeczytasz tutaj

Kiedy popada?

W prognozach na najbliższe dni widać opady deszczu. Będą one jednak słabe, przelotne i przeważnie lokalne. We wtorek niewykluczony jest niewielki deszcz nad krańcami wschodnimi kraju. W piątek Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia, stąd więcej chmur, a na północy może spaść do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Sobota deszczowa będzie we wschodnich stronach kraju oraz na Śląsku. Opady nie powinny być jednak większe niż do 5 l/mkw. Większy deszcz może pojawić się w niedzielę, kiedy w kraju suma opadów może sięgnąć 5-10 l/mkw.