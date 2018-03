Święta, święta... A po świętach? "To będzie coś bardzo miłego w pogodzie"

Prognoza pogody na dziś: aura nie będzie nam rzucała kłód pod nogi - 30-03-2018 Wielki Piątek w Polsce będzie przeważnie pogodny, tylko miejscami spadnie deszcz. Termometry pokażą do 14 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W święta aura nas nie rozpieści

- To, co będzie działo się po świętach, to będzie coś bardzo miłego, sympatycznego w pogodzie. Dużo cieplejsze powietrze napłynie właśnie w poświątecznym czasie - podkreślił w TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Wielkanocna pogoda, według prognoz, zachwycać nie będzie. Po względnie słonecznym piątku już od soboty nastąpi pogorszenie.

W święta napłynie do nas zimne arktyczne powietrze. Jak tłumaczył Wasilewski, w nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską będzie przechodził niż. Wystąpią intensywne opady śniegu, śniegu z deszczem, spodziewany jest silny wiatr, a na Bałtyku może wystąpić sztorm. Czytaj więcej o pogodzie na święta.

Niektóre scenariusze przewidują 20 stopni

Po świątecznym spadku temperatury, gdy w ciągu dnia na termometrach zobaczymy kilka stopni, od lanego poniedziałku temperatura ma stopniowo wzrastać. Jak pokazywał na wykresie Wasilewski, dwadzieścia zbieżnych scenariuszy pogodowych zapowiada ocieplenie.

- Kilka dni po świętach niektóre scenariusze - podkreślam: niektóre - zakładają wzrost temperatury do około dwudziestu stopni - powiedział.

Szczególnie pogodnie zapowiada się kolejny weekend po świętach. Według uśrednionych scenariuszy, najbardziej prawdopodobne jest, że temperatura 7 i 8 kwietnia wyniesie w Warszawie około 16-17 stopni Celsjusza.