Śliskie drogi i chodniki. Żółte alerty IMGW i prognoza zagrożeń - 20-12-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Obowiązują w dziewięciu województwach. czytaj dalej

Pochmurne dni

W piątek niebo zasnują chmury. Na wschodzie kraju popada śnieg przechodzący w deszcz. W pozostałej części kraju wystąpią opady deszczu o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na południu miejscami rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

W sobotę będzie pochmurno. Synoptycy prognozują opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy od zera stopni na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Zapowiada się pochmurna niedziela z opadami. Popada śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu.

Wideo Opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Święta z deszczem i śniegiem

Pochmurna będzie także Wigilia. Synoptycy prognozują opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Aura nie zmieni się w Boże Narodzenie, będzie pochmurno z opadami deszczu i śniegu. Termometry pokażą od zera stopni na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W środę będzie na ogół pochmurno, popada śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy od zera stopni na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h.