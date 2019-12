Sypnie śniegiem, a co potem? Prognoza na sylwestra i Nowy Rok

Możliwe intensywne opady śniegu. Alerty i prognoza zagrożeń IMGW - 26-12-2019 W czwartek wieczorem i w piątek o poranku zagrożeniem będą oblodzenia. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Piątek w części kraju może przynieść intensywne opady śniegu. czytaj dalej

Ostatnie dni roku

W piątek będzie na ogół pochmurno. W wielu regionach sypnie śniegiem, a miejscami pojawią się też opady deszczu ze śniegiem. W górach może spaść do 10 centymetrów świeżego śniegu. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, ale miejscami może być silniejszy.

Sobota zapowiada się pochmurnie, choć są szanse na przejaśnienia. We wschodniej części kraju sypnie śniegiem. Będą miejsca, gdzie ściśnie mróz - temperatura wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się 40-60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę w niemal całym kraju powinno być pogodnie, jedynie na Podkarpaciu może popadać śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na sylwestra

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 40-60 km/h, powieje z zachodu.

Sylwester zapowiada się deszczowo na Pomorzu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach osiągnie do 60-80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do 100 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Pogoda na noc sylwestrową

Noc sylwestrowa będzie pochmurna. Na wschodzie może spaść słaby śnieg, a w pozostałych regionach - deszcz. Temperatura wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dość silny i porywisty, północno-zachodni, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. W strefie brzegowej spodziewane są porywy osiągające ponad 100 km/h.

Wideo Prognozowane opady w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

A jaki Nowy Rok?

Nowy Rok przywitamy śniegiem na Podkarpaciu, a w pozostałych regionach - pogodną aurą. Termometry wskażą od 0 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny północno-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 40-60 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać ponad 60 km/h.