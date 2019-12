Szansa na lokalne opady śniegu w drugi dzień Świąt

W niedzielę na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce będzie pogodnie. Poza tym wystąpią opady deszczu. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.

Przedwigilijny poniedziałek okaże się pochmurny z opadami deszczu. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Pogoda na Wigilię

Wigilia na zachodzie zapowiada się pogodnie. Poza tym pojawią się opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku zachodniego.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Pogoda na Boże Narodzenie

Na pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia synoptycy zapowiadają pochmurną pogodę z opadami deszczu. Na Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 3 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Drugi dzień Świąt upłynie na ogół z pochmurną pogodą i opadami deszczu. Na Podkarpaciu będzie padał deszcz ze śniegiem, możliwy jest także sam śnieg. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z północnego zachodu.

Pogoda na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach