Szaro, buro i ponuro. Zmokniemy

Prognoza pogody na dziś: miejscami słabe opady, do 20 stopni - 21-09-2019 Sobota w większości kraju przyniesie pogodną aurę. W niektórych regionach spodziewać się należy słabych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W niedzielę będzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st.C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, południowo-zachodni i południowy, będzie słaby i umiarkowany.

W poniedziałek nie będzie już tak przyjemnie jak w niedzielę. Zachmurzenie będzie kłębiaste małe od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Deszcz...

Wtorek będzie nie tylko pochmurny, lecz także miejscami deszczowy. Na zachodzie spodziewane są opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna nigdzie nie sięgnie 20 st. C. Będzie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

... okresami intensywny

W środę zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami. Okresami spodziewamy się silniejszych opadów deszczu, bo o natężeniu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Słupki rtęci wskażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, chwilami dość silny.



Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu o natężeniu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.