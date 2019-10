Szaruga i chłód, ale na horyzoncie widać również trochę ciepła

Niż Jarosław. Skąd wzięła się jego nazwa? - 28-10-2019 Żegnamy ciepłą złotą polską jesień, a witamy mroźne poranki i zachmurzenie. Zmianę w pogodzie zafundował nam niż Jarosław. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek opowiedziała, skąd wzięło się imię niżu. czytaj dalej

W środę na Mazurach, Podlasiu i częściowo na Mazowszu może słabo popadać deszcz. W pozostałych regionach zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Czwartek na północy Polski przyniesie zmienne zachmurzenie, synoptycy nie wykluczają tam przelotnego deszczu. Poza tym przeważnie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na Wszystkich Świętych

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie, ale padać nie powinno. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady deszczu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

W Zaduszki w całym kraju będzie pochmurnie, może też słabo popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Kilka stopni więcej

Niedziela zapowiada się pochmurno, ale bezdeszczowo. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę