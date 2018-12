Szczegółowa prognoza pogody na sylwestra i pierwsze dni nowego roku

Pogoda na 16 dni: uderzenie zimna zaraz po Nowym Roku - 30-12-2018 Za kilka dni z północy napłynie do Polski mroźne, arktyczne powietrze. czytaj dalej

W poniedziałek na wschodnich krańcach kraju i na południowym wschodzie pojawi się duże zachmurzenie. Okresami spadnie mokry śnieg w ilości od 1 do 3 centymetrów. W Karpatach opady wyniosą od 5 do 10 cm. Na pozostałych obszarach kraju pojawią się przejaśnienia. Tylko na krańcach zachodnich zachmurzenie może wzrosnąć do dużego z niewielkimi opadami deszczu lub mżawki, maksymalnie wynoszącymi do 3 litrów na metr kwadratowy.

Będzie ślisko, bo temperatura maksymalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący z kierunku północno-zachodniego, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Wysoko w górach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

W sylwestrową noc do północy mieszkańcy zachodu i Pomorza mogą spodziewać się pochmurnej aury z opadami deszczu i mżawki, maksymalnie dochodzącymi do 3 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju noc okaże się pogodna, chociaż na na Podkarpaciu, w Małopolsce i Karpatach wystąpi więcej chmur i słaby śnieg, tworzący warstwę do 1 cm.

Po północy możemy spodziewać się przemieszczającego się w głąb kraju dużego zachmurzenia z deszczem do 5 l/mkw. Opady nie pojawią się tylko na wschodzie. Dalej będzie ślisko. W nocy na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu, początkowo umiarkowanie, okresami dość silnie - w porywach osiągnie do 50 km/h. Po północy na północy kraju wiatr rozpędzi się do 60-70 km/h, a w górach do 90 km/h.

Pochmurny i deszczowy Nowy Rok

Powieje mocniej, będzie ślisko

Pierwszy dzień Nowego Roku przywita nas dużym zachmurzeniem z przejaśnieniami na zachodzie i Pomorzu. W całym kraju okresami pojawią się opady deszczu, maksymalnie do 10 l/mkw, które pod wieczór na północy będą przechodzić w śnieg z deszczem. Będzie ślisko. Termometry pokażą od 4 st. C na wschodzie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu i południowego zachodu, dość silnie - w porywach do 60-80 km/h. Na wybrzeżu wiatr będzie rozpędzał się do 90-100 km/h.

W środę na niebie zobaczymy duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami popada śnieg, opady sięgną do 2-5 cm. W górach spadnie go więcej - do 10-20 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h, na Wybrzeżu do 100 km/h. Porywy spowodują zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Czwartkowa aura okaże się pochmurna z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju obędzie się bez opadów, a na pozostałym obszarze Polski okresami pojawi się śnieg z deszczem, maksymalnie do 3 l/mkw. W górach opady wyniosą do 5-10 cm. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna sięgnie od -3 st. C na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach osiągnie do 60 km/h.

W piątek czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami może słabo popadać śnieg. Spodziewamy się go do 1-2 cm, a w górach do 5 cm. Tylko na północnym zachodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Będzie ślisko. Na termometrach zobaczmy od -2 st. C na południowym wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami przybierze na sile.

Prognoza pogody na czwartek i piątek